Российский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко поделилалсь мнением о сериале «Игра Престолов».

«Не скажу, что я слежу, как все, с восторгом. Но я в курсе, что там происходит, это самый популярный сериал в данный момент. Все ждут, и я, наверное, тоже жду (смеется). У меня нет одного любимого персонажа, мне нравится игра всех актеров, слежу за всеми сюжетными линиями. Я очень миролюбивый человек, никому не желаю смерти в сериале, никогда не радуюсь, когда кто-то умирает. Все органично, у режиссера есть своя идея, все идет как надо. Думаю, Дейенерис должна взойти на престол, это логично», — сказала Шевченко корреспонденту Nevasport.

Напомним, в Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 149. Главным событием вечера должен станет поединок между Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».