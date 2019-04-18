Российский теннисит Даниил Медведев в Монте-Карло выиграл у Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 1:6, 6:4. В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс».

В этом матче россиянин два раза подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре из 8 брейк-пойнтов. Грек выполнил два эйса, две двойные ошибки и три брейка.

Эта победа стала для Медведева 20-й в текущем сезоне (при 6 поражениях). Россиянин первым в ATP добрался до этой отметки. Помимо этого, победа над Циципасом стала для Медведева второй в карьере, когда он побеждал бы теннисиста из первой десятки. В личных встречах с греком Медведев ведет 4:0.

За выход в полуфинал Медведев сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с американцем Тейлором Фритцем.