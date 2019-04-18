Российской фигуристке Евгении Медведевой не стоило переезжать в Канаду тренироваться, считает почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.

«Я этого решения не поддерживал, и моё мнение не изменилось: уезжать ей не следовало, но это её судьба и выбор», — заявил Писеев в интервью «Известиям».

Он добавил, что жаль, что Туктамышеву не взяли на чемпионат мира, но она еще составит конкуренцию молодым фигуристкам Тутберидзе в следующем сезоне.

Напомним, Медведева начала тренироваться в группе Брайана Орсера в Канаде после завершения прошлого сезона. В этом году спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.