На лёд спорткомлекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге возвращается легендарная постановка Ильи Авербуха «Кармен». С 15 июня по 22 июля жители Северной столицы смогут увидеть знакомую историю, рассказанную на новый лад. Продюсер спектакля Илья Авербух рассказал об особенностях проекта и раскрыл секрет успешной работы с самыми именитыми спортсменами.

— Конечно же, «Кармен» — это уже очень зрелый спектакль, который был показан достаточно большое количество раз, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. В этом году он будет показан в Германии в рамках «Русских сезонов»

— Всю хореографию спектакля продумываете именно вы или этим занималась целая команда профессионалов?

— Если говорить о хореографии, то я, наверное, являюсь больше режиссёром-постановщиком всего спектакля. То есть, все сольные номера и хореография поставлены мной. В массовых номерах мне помогают работать хореографы Мария Раскина и Евгений Присяжный, а также Елена Масленникова.

В этом году будет произведен апгрейд постановки, будут новые сцены, другой темпоритм. Конечно, спектакль претерпит изменения. Но такие спектакли, как и «Юнона и Авось», например, могут жить очень долго. И я очень рад, что у меня получился такой спектакль.

— Насколько сложно взять известную историю и перенести её на лёд, продумать концепцию?

— Сейчас стало много ледовых постановок, но направление спектакля для взрослой аудитории — это особый жанр, особая история. К нему есть определённый, может быть, даже скепсис, потому что фигурное катание всё-таки воспринимается больше как цирковое искусство. И погрузить людей в некое ощущение театральности — это непростая задача. Для нас было важно сохранить традицию приезда в Санкт-Петербург. Это уже наше третье лето в Петербурге, и мне бы очень хотелось, чтобы в этом году у нас всё получилось.

— В ваших спектаклях всегда принимают участие именитые спортсмены — чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Сложно ли координировать такой состав?

— Координация, действительно, достаточно сложная ещё и в силу логистических историй, но совсем недавно мы отпраздновали юбилей — 15 лет успеха. Было большое ледовое шоу в Москве, в котором приняли участие даже те, кто уже не работает с нами — например, Татьяна Навка. И это говорит о том, что даже разойдясь творчески, мы остаемся единым коллективом, и я этому очень-очень рад. Наверное, за эти годы я наработал авторитет, который позволяет ребятам с уважением относиться к тому, что я делаю. И я тоже с бесконечным уважением отношусь к ним. Когда люди уважают друг друга, всегда можно найти компромисс.

— Бывает ли так, что спортсмены вносят свои идеи в процессе постановки?

— Конечно! Это совместный процесс, и для меня очень важно, чтобы каждый из участников чувствовал и знал, что он тоже внёс частичку себя в эту историю.

— Помимо знаменитых спортсменов, в ваших шоу можно увидеть и молодых фигуристов. Например, в «Алисе в стране чудес» принимали участие Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот.

— Я стараюсь всегда привлекать молодых спортсменов. Возможно, и здесь, в Санкт-Петербурге будут какие-то привлечения — этом году я продолжу тесно работать с группой Алексея Николаевича Мишина.