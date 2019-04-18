Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев считает, что уровень следующего чемпионата России окажется выше, чем у чемпионата мира в связи с невероятной конкуренцией среди российских фигуристок.

«В прошедшем сезоне наши основные конкурентки — японки — провалились. Но это не значит, что они продолжат делать такие подарки. Так что, несмотря на высокие результаты в женском катании, нам нужно продолжать расти и прогрессировать», — добавил он в интервью «Известиям».

Следующий фигурнокатательный сезон действительно обещает пройти на самом высоком уровне. Продолжить борьбу за все возможные пьедесталы намерены Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, усложнять программы будут Станислава Константинова и Софья Самодурова, не собирается отдыхать олимпийская чемпионка Алина Загитова. К плеяде звездных имен прибавится трио Тутберидзе — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.