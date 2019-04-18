Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на World Team Trophy, где входила в одну команду со своим молодым человеком Андреем Лазукиным.

«Это немножко странно, потому что мы впервые выступали в одной команде», — призналась фигуристка, слова которой приводит ФФККР. При этом Туктамышева отметила, что ей было приятно чувствовать поддержку со стороны своего молодого человека. По мнению фигуристки, именно присутствие Лазукина помогло ей не испытывать сильного волнения. «Андрей же здесь, значит, все нормально», — сказала Елизавета.

Спортсменка сообщила, что волновалась во время прокатов Лазукина. «выступление нужно было смотреть и болеть за наших. За себя я меньше переживала», — пояснила Туктамышева.

Напомним, сборная России заняла третье место, уступив командам США и Японии.