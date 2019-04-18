Наставник сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его команда будет делать все возможное, чтобы выступить на Евро-2020, который среди прочих городов примет Санкт-Петербург.

На церемонии вручения государственных наград Черчесов отметил, что в команде решили не жить прошлым. Чемпионат мира завершился — все получили по заслугам, как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь у сборной, по словам Черчесова, другие задачи.

«Если мы все правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Черчесов также поблагодарил всех, кто имел отношение к турниру и рассказал о своих задачах. Один человек, по словам Черчесова, ничего не может сделать. Одни человек, как Черчесов говорит в команде, может только испортить.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Петербурге пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.