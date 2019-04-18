Охранник стриптиз-клуба, где перед дракой с Виталием Соловчуком развлекались подсудимые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, заявил, что следователь вставлял абзацы в его показания.

«Думаю, что следователь просто вставлял абзацы и добавлял мои фразы. Все как-то быстро прошло, допрос 15 минут, а текст получился на три-четыре листа», — пояснил свидетель в зале Пресненского горсуда, где идет рассмотрение дела по существу.

В ходе дачи показаний Авдеев заявил, что на допросе не называл ничьих имен и не видел самого избиения.

Адвокаты сделали вывод, что показания на всех трех охранников, которые совпадают буквально до запятой и похожи на штампованную заготовку следователя.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.