20 апреля в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night. Одним из главных боев вечера станет поединок между легковесами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Махачев уже далеко не дебютант в UFC, он подписал контракт с промоушеном четыре года назад и провел первый бой в мае 2015-го. На счету Ислама пять побед и одно поражение в главном ММА-промоушене, а до UFC он провел десять поединков, не проиграв ни в одном. Последней организацией дагестанского спортсмена была петербургская М-1.

Махачев — друг Хабиба Нурмагомедова, до недавнего времени ходили слухи, что в поединке против Царукяна именно чемпион UFC в легком весе станет секундантом Ислама на петербургском турнире. Однако сам Махачев опроверг это, заявив, что, пока у Нурмагомедова дисквалификация, он не может находиться в ринге, но будет находиться в первых рядах за бойцом.

Соперник 27-летнего Махачева — 22-летний Арман Царукян, для которого бой с таким серьезным соперником станет дебютным в UFC. Несмотря на это, он уже встречался с бывшими бойцами промоушена, такими, как Жуниор Ассунсао, и даже побеждал их. До того, как стало известно, что Хабиб не поможет Махачеву в ринге, Царукян не сильно об этом переживал. Его это даже больше мотивировало бы.

Царукян обещал удивить искушенного Махачева. При этом сам он признался, что при подписании контракта с UFC весил 85 килограмм, и до боя необходимо скинуть 15. Церемония взвешивания состоится за день до боя — надеемся, что боец собрался удивлять соперника не тем, что снимется с боя из-за непопадания в весовую категорию.