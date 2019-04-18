Хавбек «Челси» Эден Азар, по данным СМИ, уже одной ногой в «Реале». Испанцы готовы отдать за атакующего полузащитника 100 миллионов евро.

Ранее «Реал», на тренерский пост в котором недавно вернулся Зинедин Зидан, приобрел бразильского защитника «Порту» Эдера Милитао и нападающего «Сантоса» Родриго. Недавно главный тренер «сливочных» назвал бельгийца фантастическим игроком.

Зидан планирует продать полузащитников Матео Ковачича и Маркоса Льоренте, поскольку не видит их в будущем составе команды. Усилить полузащиту французский тренер планирует Полем Погба из «МЮ», также были слухи об интересе Зидана к Миралему Пьяничу из «Ювентуса» и Тангаю Ндомбеле из «Лиона».

28-летний Азар перебрался в «Челси» летом 2012 года из «Лилля» за € 35 млн. Мадридский клуб хотел приобрести Азара еще год назад, но тогда «Челси» захотел за Азара 200 миллионов.