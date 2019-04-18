Митя Ермолинский, спортивный эксперт и блогер:

Правило гостевого гола трогать не нужно. Зачем? Я бы, возможно, отменил это правило во время дополнительного времени, а так оставил бы все как есть. Мне кажется, хорошее правило. Иначе в плей-офф было бы постоянно дополнительное время, футболисты бы уставали еще больше. А сезон и так длинный. Например, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сражаются за чемпионство в Англии — куда им еще играть дополнительное время.

Не будь у нас правило гостевого гола, все команды играли бы очень аккуратно, не лезли бы на рожон. Мы бы никогда не увидели таких счетов, как 4:3. Или 5:3 — сколько там было, я так в итоге и не понял.

Что касается каких-то изменений, то на пользу футболу пошло бы более четкое использование системы VAR. Конечно, очень хорошо, что она есть. Но хотелось бы применять ее более тщательно. Например, пятый гол «Сити», на мой взгляд, был забит абсолютно по правилам. Также и в матче «Ювентус-«Аякс», где в концовке мяч попал в руку игроку голландцев, но судья принял решение, что это не пенальти. Он сделал это даже после просмотра VAR. Хотя очевидно, что мяч попал прямо в руку в штрафной «Аякса».

А решение засчитать гол «Тоттенхема», который забил Льоренте, также неоднозначно. Как по мне, если вы засчитываете гол Льоренте, тогда надо засчитывать и гол Стерлинга. В эпизоде со Стерлингом был спорный момент между рукой и бедром. А в голе Стерлинга — спорный момент, что Эрикссон, игрок «Тоттенхема», дал пас Агуэро, хотя посчитали, что это сделал Бернандо Силва — футболист «Сити».

Да, вы можете сказать, что там был рикошет. Но после рикошета же можно брать мяч в руки вратарю. Так что я не понимаю, почему этот офсайд засчитали. Это ненацеленная передача в направлении Агуэро, который, к тому же, залез в этот офсайд буквально на пол ноги.

Когда в России будут играть в такой футбол, как в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхем»? Футбол — это же часть всего государства. А в данный момент в России во всех сферах наблюдается некий упадок. Даже моральный упадок, вспоминая историю Мамаева с Кокориным.

Ждать можно сколько угодно — нужно что-то делать. Менять какие-то правила игры не только в самом футболе, но и в жизни. Тогда людям будет гораздо легче радоваться жизнью. Победами любимых команд. Сами игроки будут играть не ради денег, а ради болельщиков и ради вот этих эмоций, которые мы видели в этом матче Лиги Чемпионов.