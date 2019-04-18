Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий в своем Instagram сообщил о рождении сына.

«Я самый счастливый! Спасибо, любимая! Спасибо за сына! Я вас очень сильно люблю!» — написал футболист в своем Instagram.

Напомним, Ракицкий присоединился к «Зениту» в январе и подписал с клубом контракт на 3,5 года. Украинец провел в «Шахтере» всю карьеру, начав играть в футбол в украинском клубе в 2009-м году.

СМИ стало известно, что в ходе переговоров представители петербургского клуба снизили сумму трансфера с 14 миллионов евро до десяти, однако в соглашении клубов будут прописаны бонусы за футболиста в размере двух миллионов евро.

В конце марта футболист посвятил гол в ворота «Оренбурга» своей семье, своей дочери, а особенно жене, потому что на тот момент семья футболиста только ждала пополнение.