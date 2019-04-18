Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев принес извинения и вернулся в общую группу красно-белых.

Как сообщается на официальном сайте, в общей группе тренировался и полузащитник Аяз Гулиев, который не играл в матче прошлого тура с «Ростовом» из-за участия в резонансном дорожном конфликте.

Отмечается, что перед выходом на поле футболист ещё раз принёс извинения и рассказал, что средства, на которые он оштрафован клубом, будут направлены в благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ».

Напомним, инцидент с Аязом Гулиевым произошел на улице Москвы 10 апреля. Гулиев толкнул пешехода — американца Майка Коула — машиной на переходе по пути на дорогу, а когда тот возмутился, футболист вышел из машины и избил его. За это «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и сослал во вторую команду, однако ссылка продлилась менее недели. Также на Гулиева завели два административных дела, одно из которых грозит лишением прав.