В пятницу в 19:30 состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Встреча пройдет в Балашихе, на Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина. Счет в серии на данный момент 3:0 в пользу московского клуба.

Предыдущие три игры завершились победой ЦСКА. В первой встрече в Москве команда Игоря Никитина победила со счетом 5:2. Вторая игра выдалась менее результативный — армейцы оформили перевес лишь ближе к концу встречи, победив со счетом 3:0. В третьем матче в Балашихе также были сильнее цсковцы, победив номинальных хозяев 2:0.

В случае победы ЦСКА армейцы завоюют Кубок Гагарина впервые в истории. Также может прерваться черная серия для победителей Кубка Континента, которые ранее никогда не выигрывали Кубок Гагарина.