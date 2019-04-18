Бразильский форвард голландского «Аякса» Давид Нерес может стать футболистом лондонского «Арсенала».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, выступление Нереса в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса» впечатлило главного тренера Унаи Эмери, и клуб собирается подписать бразильца в летнее трансферное окно. Отмечается, что в услугах Нереса также заинтересован «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне игрок забил восемь голов и сделал 11 результативных передач, а также трижды отличился в Лиге чемпионов.

Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде одержал победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1. В составе голландцев по мячу забили Донни ван де Бек с передачи Хаким Зиеша на 34-й минуте и Матейс де Лигт с передачи Лассе Шоне на 67-й минуте. У итальянцев единственный гол на счету Криштиану Роналду, который забил после паса Миралема Пьянича на 28-й минуте.

Отметим, первый матч завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч дальше проходит «Аякс». В полуфинале команда Эрика тен Хага сыграет с «Тоттенхэмом».