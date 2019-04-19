На арене «Анжи-Арена» в Каспийске состоится встреча 24-го тура РПЛ между «Анжи» и «Ахматом». Команды на поле выведет арбитр из Дмитрова Виталий Мешков. Сама игра назначена 19.30.

«Анжи» рассчитывает показать себя после тяжелого поражения в Петербурге, когда команда проиграла со счетом 0:5. Магомед Адиев признался после игры, что стакан «Анжи» пустой и неоткуда взять эмоции. «Ахмат» также в не лучшем расположении духа: команда Рашида Рахимова уступила на своем поле московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

Игра первого круга от 7 октября завершилась нулевой ничьей. «Ахмат» занимает десятое место с 30 очками. «Анжи» находится в зоне вылета, имея 19 очков.