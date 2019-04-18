Студия Артемия Лебедева презентовала маскотов российской олимпийской команды — кота-шапку и медведя-мартешку. Nevasport хочет узнать, нравятся ли читателям подобные перемены.

Отметим, совсем скоро кот в виде шапки-ушанки и медведь-неваляшка обретут имена.

«Медведь стойко ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян. Медведь — это и Москва-80, и Сочи-2014. Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — говорится на сайте студии Артемия Лебедева.

Оба талисмана будут сопровождать российскую сборную вплоть до старта Олимпиады-2020, которая стартует в Токио 24 июля.

Ранее сообщалось, что факел Олимпиады выполнили в форме сакуры. Факел изготовлен из алюминия, сверху он напоминает цветок сакуры — национальный символ Японии. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете страны, вес факела составляет около 1,2 кг. Огонь будет выходить из каждого лепестка «сакуры» и сливаться в единое пламя