Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями французского бизнеса пригласил бизнесменов посодействовать участию французских хоккеистов в КХЛ.

«Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой не помешала бы поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Я имею в виду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту. Я имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги», — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем желании видеть представителей Швеции в Континентальной хоккейной лиге.

За всю историю КХЛ в лиге играли команды из Финляндии, Китая, Чехии, Словакии, Хорватии, Украины, Беларуси, Латвии и Казахстана.