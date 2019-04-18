В рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Каролине начался матч между местной командой «Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча стартовала в 02:00 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 2-1 в пользу столичного клуба. В первом матче команда Тодда Рирдена обыграла подопечных Рода Бриндамора со счетом 4:2, вторая игра завершилась со счетом 4:3, обе встречи проходили в Вашингтоне. Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в этой серии, Кузнецов 3 (0+3) балла. Одна передача на счету Дмитрия Орлова.

В третьей игре «Каролина» победила со счетом 5:0, а россиянин Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча.