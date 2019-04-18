Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, при каких условиях состоится реванш Хабиба и Конора.

По словам Магомедова, на 90 процентов следующим соперником станет Дастин Порье, а также всегда рассматривается Тони Фергюсон, но это уже от UFC зависит. Он отметил, что команде Хабиба разницы нет: кого назначат, с тем и будут драться, потому что свое дело сделали: взяли титул, а теперь будут его защищать.

Менеджер Хабиба рассказал, что для реванша Макгрегор должен побить достойного соперника, ведь он не побеждал никого с 2016 года, проиграл в одну калитку и не показал ничего ни в ударной технике, ни в борьбе.

«Если он побьет кого-то уровня Эла Яквинты или Тони Фергюсона, то можно будет сказать, что он достоин подраться», — сказал Магомедов, слова которого приводит «Матч ТВ».