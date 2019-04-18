Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о разговорах по поводу смены гражданства фигуристками Медведевой, Загитовой и Туктамышевой. из-за перехода во взрослые соревнования учениц Тутберидзе.

По словам Жулина, это полный бред. Он считает, что никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову, ведь в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев, после смены спортивного гражданства нужно пропускать год, а даже если бы всё было проще, никто не стал бы ничего менять.

«Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать своё превосходство», — сказал Жулин, слова которого приводит RT.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова выразила мнение, что Елизавета Туктамышева могла бы усилить их команду.