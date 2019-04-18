Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не считает итог вчерашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» лучшим моментом в своей карьере.

По словам Почеттино, спасение от вылета из Ла Лиги c «Эспаньолом» в Альмерии в первый сезон работы тренером остается самым счастливым моментом в его тренерской карьере.

«Мы плакали из-за того, что понимали, насколько это важно для «Эспаньола» и болельщиков. Это была самая лучшая и захватывающая радость», – сказал Почеттино в эфире El Partidazo de la Cope.

Напомним, лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.