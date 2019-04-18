Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе игрока «Реала» Матео Ковачича в петербургский клуб.

По словам Медведева, никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом.

«Не знаю, откуда берется эта информация», — сказал Медведев, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич, права на которого принадлежат «Реалу», может стать футболистом петербургского «Зенита». Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, в арендном соглашении хорвата с лондонцами нет опции выкупа, поэтому его представители ведут переговоры с сине-бело-голубыми.

В нынешнем сезоне Ковачич провел 43 матча за «Челси» и отметился 2 голевыми пасами.

В данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.