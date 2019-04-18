Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своем конфликте с Конором Макгрегором.

«Я все понимаю, но фанаты переживают. Я лично отпускаю слова Макгрегора. В моем статусе и его статусе мы не можем пересечься. Лет десять назад я мог бы встретиться где-то и решить вопрос… А так – мы бились, и люди видели, кто сильнее. Мы, мужчины, должны отвечать за слова. Но он к таким понятиям не привык. Была бы моя воля, давно бы решил вопрос с Макгрегором», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Конора Макгрегора. После поединка между командам началась потасовка, за которую обоих бойцов дисквалифицировали на долгий срок.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, при каких условиях состоится реванш Хабиба и Конора.