Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о политике UFC в России.

По словам Нурмагомедова, после турнира в Москве остались все те же люди и все те же медиа, что и были. Он отметил, что UFC смотрят фанаты, но многие люди даже не знают, что проводят UFC в России.

Чемпион UFC рассказал, что на первом турнире дрались Майрбек Тайсумов, Рустам Хабилов, Омари Ахмедов. У Майрбека Тайсумова было пять побед подряд, у Хабилова несколько побед в UFC, а они даже не участвовали ни в каких мероприятиях.

«Участвовал Никита Крылов, который возвращался после увольнения, был Петр Ян, который проводил второй бой в UFC. Я считаю UFC должен проводить другую политику, нужно больше внимания уделять нашим бойцам», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Матч ТВ».

В Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 149. Главным событием вечера должен станет поединок между Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Конора Макгрегора. После поединка между командам началась потасовка, за которую обоих бойцов дисквалифицировали на долгий срок.