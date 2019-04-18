Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, за какой футбольный клуб болеет в Лиге чемпионов.

Хабиб рассказал, что в этом плане ничего не меняется, он болеет за «Реал», а в этом сезоне хотел бы, чтобы победил «Аякс», потому что у них молодая команда и играют свои воспитанники — шесть человек играют за этот клуб, занимаясь там с пяти лет.

«Думаю, что, когда люди так давно играют, они начинают по-другому относиться к происходящему», — сказал боец, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде одержал победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1. В составе голландцев по мячу забили Донни ван де Бек с передачи Хаким Зиеша на 34-й минуте и Матейс де Лигт с передачи Лассе Шоне на 67-й минуте. У итальянцев единственный гол на счету Криштиану Роналду, который забил после паса Миралема Пьянича на 28-й минуте.

Отметим, первый матч завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч дальше проходит «Аякс». В полуфинале команда Эрика тен Хага сыграет с «Тоттенхэмом».