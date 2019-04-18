Нападающий «Лилля» Николя Пепе может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает Le10sport. По информации источника, руководство английского клуба рассматривает вариант покупки 23-летнего форварда в качестве возможной замены Мохаммеду Салаху.

Нынешний контракт ивуарийца с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Пепе провел 35 матчей за «Лилль» во всех турнирах, записав на свой счет 20 голов и 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер», который возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, вклинился в борьбу за форварда «Лилля» Николя Пепе, ставшего объектом вожделения сразу нескольких европейских топ-клубов.