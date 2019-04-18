В Сочи завершился между сборными России и Швейцарии. Игра проходила на арене «Шайба» в рамках Еврочелленджа, счет 5:2 в пользу хозяев.

В составе россиян по шайбе забросили Дамир Жафьяров с передачи Александра Барабанова, Динар Хафизуллин в большинстве с передач Владимира Ткачева и Сергея Плотникова, Александр Барабанов в большинстве с передач тех же игроков, Денис Алексеев с передач Наиля Якупова и Егора Яковлева и Анатолий Голышев.

У швейцарцев дублем отличился Алессио Бертажия.

Ранее стало известно, что в составе сборной России сыграют не все хоккеисты, вызванные в команду. Сообщалось, что в сборную попали пять хоккеистов петербургского СКА, вылетевшего из Кубка Гагарина.

Те хоккеисты, который не попадут в заявку на игры со швейцарцами, будут готовиться к следующим матчам на базе в Новогорске. Вторая встреча со сборной Швейцарии состоится в субботу, 20 апреля. Еврочелледж станет одной из ступеней подготовки команды к чемпионату мира по хоккею в мае 2019 года.