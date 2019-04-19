В Виннипеге начался пятый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными «Джетс» и «Сент-Луис Блюз».

Матч стартовал в 03:30 по московскому времени. В данный момент счет в серии ничейный — 2-2. В первом матче команда Крейга Беруби обыграла подопечных Пола Мориса со счетом 2:1, вторая игра завершилась со счетом 4:3, в третьей «Виннипег» сократил разрыв в счете и одержал крупную победу 6:3, а в четвертом матче «Джетс» победили со счетом 2:1.

Владимир Тарасенко отличился двумя заброшенными шайбами в третьей и четвертой встречах. Иван Барбашев и Дмитрий Куликов не отличились результативными действиями.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» занял пятое место в Западной конференции. «Виннипег» расположился на четвертой строчке на Востоке.