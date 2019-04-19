В Вегасе начался пятый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местным «Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Матч стартовал в 05:00 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 3-1 в пользу «Вегас Голден Найтс». В первом матче команда Джирарда Галланта проиграла подопечным Питера Дебоера со счетом 5:2, вторая игра завершилась победой «Вегаса» со счетом 5:3, в третьей «Голден Найтс» вышли вперед и одержали победу со счетом 6:3, а в четвертой встрече упрочили преимущество, разгромив соперника со счетом 5:0.

Напомним, ранее Никита Гусев расторг контракт со СКА, чтобы усилить «Вегас» в плей-офф Кубка Стэнли. Права на хоккеиста в КХЛ остались за СКА.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас» занял седьмое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» расположился на второй строчке на Востоке.