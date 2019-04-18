Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Медведева показала образ для нового номера

Российская фигуристка Евгения Медведева показала болельщикам свой новый образ для выступлений. На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото в неожиданном образе и ярко-розовом костюме.

Туктамышева покажет в новой произвольной два тройных акселя

Произвольная программа петербургской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на новый сезон будет включать два тройных акселя. Об этом в интервью Федерации фигурного катания заявила сама спортсменка.

УЕФА опубликовала расписание матчей полуфинала ЛЧ

Внезапная победа «Аякса» и горячая игра «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити» остались в прошлом. Впереди — еще более интригующие полуфиналы, расписание которых опубликовано на сайте УЕФА.

Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД

Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Талисманами российских олимпийцев стали странные кот и медведь

Студия Артемия Лебедева презентовала маскотов российской олимпийской команды. Кот в виде шапки-ушанки и медведь-неваляшка совсем скоро обретут имена.

Путин ждет французский клуб в КХЛ

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями французского бизнеса пригласил бизнесменов посодействовать участию французских хоккеистов в КХЛ.

Президент «Зенита» рассказал о переговорах с Ковачичем

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе игрока «Реала» Матео Ковачича в петербургский клуб.

Сборная России разгромила Швейцарию, хоккеисты СКА набрали 6 очков

В Сочи завершился между сборными России и Швейцарии. Игра проходила на арене «Шайба» в рамках Еврочелленджа, счет 5:2 в пользу хозяев.