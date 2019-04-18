Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2).

По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли». Он отметил, что пока думают, играть в семь защитников или в четыре пары, будут исходить из того, кто будет в составе, а сегодня решили попробовать такой вариант.

«Ребята хорошо отработали на обеих сторонах площадки. Мы сегодня порадовали сочинских болельщиков, они не зря пришли на хоккей. Хорошо, что выиграли. Хоккей — игра ошибок, в любом матче есть что-то, что надо усиливать и улучшать», — сказал Воробьев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в Сочи завершился между сборными России и Швейцарии. Игра проходила на арене «Шайба» в рамках Еврочелленджа, счет 5:2 в пользу хозяев.

В составе россиян по шайбе забросили Дамир Жафьяров с передачи Александра Барабанова, Динар Хафизуллин в большинстве с передач Владимира Ткачева и Сергея Плотникова, Александр Барабанов в большинстве с передач тех же игроков, Денис Алексеев с передач Наиля Якупова и Егора Яковлева и Анатолий Голышев. У швейцарцев дублем отличился Алессио Бертажия.