Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о своей деятельности в Государственной думе.

«Сейчас, мне кажется, даже к мышеловке подойдёшь – тебе ценник скажут. У нашей школы нет своего дворца спорта, но будет. Типовые проекты стоят около 400 млн рублей. Сама столько заработать – это не наш вариант. Депутатская зарплата? Я без зарплаты», — сказал Слуцкая.

Она добавила, что пока не может назвать себя Дональдом Трампом, но половина депутатов на зарплате, а другая половина – нет, есть распределение. По словам Слуцкой, обычно на зарплате представители комитетов, руководство, а фигуристка – заместитель председателя комитета.

«Чем семью кормлю? У меня есть школа, провожу ледовые шоу – есть чем заняться. Ну а это мой порыв, мне хочется, чтобы у жителей моего района качество жизни стало намного лучше», — сказала Слуцкая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Ранее Слуцкая поделилась мнением по поводу критики в интернете. Экс-спортсменка заявила, что социальные сети — это пространство, в котором любой человек, не реализовавшийся в своих делах, может зайти на страницу к известной персоне и «вылить на него свою несостоятельность».