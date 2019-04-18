Завершились ответные четвертьфинальные встречи Лиги Европы.

«Валенсия» во второй раз одержала победу над «Вильярреалом». В первом матче счет был 3:1, в этот раз «летучие мыши» выиграли со счетом 2:0. По мячу забили Антонио Латорре и Даниэль Парехо. Денис Черышев остался в запасе.

«Челси» обыграл «Славию» со счетом 4:3. В составе лондонцев дубль оформил Педро, еще мяч забил Оливье Жиру, а Симон Дели забил в свои ворота. У пражан дубль оформил Петр Севчик, еще один мяч на счету Томаша Соучека. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Челси».

«Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:0 над «Бенфикой». По голу забили Филип Костич и Себастьян Роде. Первый матч завершился домашней победой португальцев со счетом 4:2. Так, дальше проходят немцы за счет выездного гола.

«Наполи» снова уступил «Арсеналу». Второй матч закончился со счетом 0:1, отличился Александр Ляказетт. Первая игра также была за лондонцами, счет в ней был 2:0.

Таким образом, в полуфинале Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Валенсией», «Челси» сыграет против «Айнтрахта».