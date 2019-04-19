Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Слова Джоковича приводит портал ATPtour.ru.

По словам спортсмена, Медведев набрал к данному моменту лучшую форму в жизни: «Его результаты показывают, что он близок к топ-10». Также Джокович отметил, что российский теннисист провел хороший турнир, выиграв с комфортным преимуществом два стартовых матча и затем победив грека Циципаса.

«Я видел, как он играет, тренировался с ним много раз. С нетерпением жду этого матча», — заявил Джокович.

Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву предстоит сыграть между собой в четвертьфинале турнира Монте-Карло. Матч серба и россиянина пройдет сегодня, 19 апреля, старт запланирован на 13:30 по московскому времени.