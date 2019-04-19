Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух прокомментировал выступления одиночницы Софьи Самодуровой на крупных стартах в минувшем сезоне.

Ставя Самодуровой произвольную программу под саундтрек из фильма «Бурлеск», Авербух не ожидал такого успешного выступления от фигуристки. В первую очередь, специалист откликнулся на просьбу тренера спортсменки Алексея Мишина. «Она большая умница, но ей надо еще очень много работать», — отметил Авербух в беседе с корреспондентами Nevasport.

«Это просто хорошее попадание в её настроение сезона», — уточнил хореограф, добавив, что сотрудничество с фигуристкой в следующем году будет продолжено.

Напомним, Софья Самодурова в своем первом взрослом сезоне завоевала титул чемпионки Европы в Минске, а также с восьмым результатом финишировала в зачете на чемпионате мира в Сайтаме. За все официальные прокаты в сезоне Самодурова не допустила ни одного падения.