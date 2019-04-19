Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины», однако это не спасло его команду от поражения.

Встреча прошла на арене «Харрикейнз» в городе Роли и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыла «Каролина», на 17-й секунде матча отличился Уоррен Фёгеле. Во втором периоде «Вашингтон» стараниями Овечкина счет сравнял — шайбу россиянин забросил, когда «Кэпиталс» находились в большинстве. На последней минуте второго периода «Каролина» снова вышла вперед: отличился Теуво Терявяйнен, поставив точку в матче.

Напомним, форвард «Каролины» Андрей Свечников не смог принять участия в матче, поскольку у него возможно сотрясение мозга после драки с Овечкиным.

Счет в серии 2:2, «Кэпиталс» и «Харрикейнз» проведут в серии ещё как минимум две встречи.