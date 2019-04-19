Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что объявит решение о своей спортивном будущем в мае текущего года. Слова спортсменки цитирует портал iDnes.cz.

По словам Коукаловой, она уже приняла более-менее окончательное решение, однако пока хранит его в тайне. «Объявлю все в конце мая, а пока что ничего не скажу. Пожалуйста, подождите», — попросила прессу биатлонистка.

Вариант с переходом в сборную Словакии Габриэла Коукалова не рассматривает: хоть она и наполовину словачка по матери, но всех успехов в спорте добилась именно в Чехии, поэтому если и продолжит выступления на Кубке мира, то только за эту сборную.

Коукалова является двукратной чемпионкой мира по биатлону, а также обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2015/16. Сезон 2018/19 спортсменка пропустила.