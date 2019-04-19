Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в немецком Штутгарте, поскольку её все ещё беспокоит травма плеча. Заявление спортсменки опубликовал официальный Твиттер-аккаунт соревнований.

Шарапова попросила прощения у фанатов, которые приехали посмотреть на её выступления в Германии. «Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне,» — заявила Шарапова. Два из трех сыгранных турниров Мария не завершила, снимаясь с соревнований из-за травмы плеча. C St.Petersburg Open в феврале Шарапова также снялась из-за проблем с плечом.

В восьми матчах, проведенных в 2019 году, Мария Шарапова победила шесть раз, на Australian Open теннисистка дошла до четвертого круга.

Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 20 по 28 апреля.