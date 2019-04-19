Олимпийский призер по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о колоссальной конкуренции в российском женском одиночном катании.

В беседе с корреспондентами Nevasport Авербух заявил, что в следующем сезоне программы фигуристок несомненно будут усложнятся: «Конкуренция сейчас, в основном, идет от группы Этери Тутберидзе, там сейчас три фантастические девочки, не включая при этом Загитову. Сумасшедшая конкуренция подталкивает к запредельным высотам каждого».

О перспективах в сезоне россиянки Софьи Самодуровой Авербух рассказал следующее: «Будем искать новый образ. О потенциале Сони должен говорить в первую очередь, её тренер, Алексей Николаевич Мишин. Надо разучивать тройной аксель или четверной прыжок. Никаким контентом сражаться против четверных прыжков уже, к сожалению, не получается».

В минувшем сезоне Илья Авербух ставил Софье Самодуровой произвольную программу под саундтрек из фильма «Бурлеск».