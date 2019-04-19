Хоккейный клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» уступил в гостях «Сан-Хосе Шаркс» в рамках пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Матч прошел в г. Сан-Хосе и завершился победой хозяев со счетом 5:2. Первую шайбу забросили уже на второй минуте — отличился Томаш Гертл, затем Логан Кутюр увеличил преимущество «Шаркс». Реализовав большинство в конце периода, «Вегас» сократил отставание стараниями Райлли Смита. Во втором периоде Баркли Гудроу сделал счет 3:1. Третья двадцатиминутка порадовала зрителей тремя шайбами: сначала забил Джонатан Маршессо из «Вегас», а затем Гертл и Джо Павелски довели счет до разгромного — 5:2.

Стоит отметить, что россиянин Никита Гусев, который недавно перебрался из СКА в «Вегас Голден Найтс«, не вышел на лед. Счет в серии теперь 2:3 в пользу «Вегаса».