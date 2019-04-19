Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал волевую победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Виннипег Джетс«.

Матч прошел в Виннипеге на арене «Бэлл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершился победой гостей со счетом 3:2. «Сент-Луис» пропустил первую шайбу уже на 12 секунде матча, отличился Адам Лаури. К середине периода Кевин Хейз удвоил преимущество хозяев льда. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем трижды отличились хоккеисты «Сент-Луиса«: Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко результативными действиями в матче не отметился. «Сент-Луис Блюз» вышел вперед в серии со счетом 3:2, теперь для прохода в следующий раунд команде Тарасенко требуется еще одна победа.