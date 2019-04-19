Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.

«Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас», — заявил Авербух в интервью корреспондентам Nevasport. «Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике», — сказал Авербух.

В ответ на вопрос о возможном четверном прыжке специалист заявил, что странно говорить о чем-то уже невозможном для 19-летней фигуристки, однако Медведевой будет очень трудно. «Она искренне верит, что она сможет освоить эту историю, и пойдет на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен», — сказал экс-фигурист.

В минувшем сезоне Евгения Медведева заняла третье место на чемпионате мира в Сайтаме, отобравшись на турнир благодаря победе в финале Кубка России.