Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух поделился мнением о том, стоит ли обращаться к современной музыке в программах фигуристов, или же все еще огромную роль играет «золотой фонд» классики.

«Каждый новый сезон фигурист мечтает, что у него появится такая музыка, которая всех покорит и будет новой. Такое бывает, например, как «Зима» группы Bond у Ягудина, абсолютно оригинальная музыка, насколько она стала культовой. Но это единицы», — заявил Авербух в интервью корреспондентам Nevasport.

«В основном, про великих фигуристов мы будем вспоминать бесконечное количество «Кармен«, от Бестемьяновой/Букина, от Навки/Костомарова, от Саши Коэн, от Катарины Витт, «Ромео и Джульетту» от бесконечного количества спортсменов. Практика показывает, что эта музыка каждый раз может попадать в сердца судей и зрителей», — сказал хореограф. «Каждый фигурист переслушивает тонну музыки перед сезоном, хочет не повторяться. А потом включается «Тоска», — сделал вывод Авербух.

Нынешним летом в Петербурге пройдут показы ледовой постановки Ильи Авербуха «Кармен».