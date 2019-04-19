Российский биатлонный тренер Андрей Крючков рассказал о том, где он работает после того, как его подопечный Антон Шипулин завершил спортивную карьеру.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Крючков заявил, что сейчас является начальником отдела стратегического планирования и прогнозирования сборных команд России. Должность подразумевает аналитику, сбор информации и прогнозы выступлений спортменов, а также выявление рисков подготовки.

«Мне говорят, что я вцепился в Шипулина ради какой-то славы. Ребята, мне 42 года, я самообеспечен и могу выбирать: с кем кайфовать от работы, а с кем — нет», — заявил бывший тренер, добавив, что работать с олимпийским чемпионом было в удовольствие.

«Он может позволить себе любого тренера, но он работает с тем, с кем ему комфортно. Никакого сожаления, что планы не достигли своей цели, у меня нет», — заключил Крючков.

Напомним, в декабре 2018 года Антон Шипулин объявил о своем уходе из спорта.