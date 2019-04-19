Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал об ожиданиях от выступлений Елизаветы Туктамышевой в следующем сезоне.

В следующем году сотрудничество Авербуха с фигуристками группы Алексея Мишина продолжится: он вновь поставит произвольную программу Софье Самодуровой, а также займется короткой программой Елизаветы Туктамышевой.

«Новый сезон — очень важный вызов для Лизы, поскольку у ней пока такая синусоида: вот она стреляет, потом два сезона пропускает, потом опять стреляет — уже второй раз после Олимпиады. Лиза уже сложившаяся спортсменка, сейчас не важно — 21, 22, 23, 24 года, все теперь зависит от её внутреннего состояния. Все изменения она уже прошла. Сейчас Лиза освоила тройной аксель, может ещё прибавить в контенте», — рассказал Авербух в интервью корреспондентам Nevasport, добавив, что в следующем сезоне у Туктамышевой очень хорошие шансы на достойное выступление.