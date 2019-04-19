Серебряный олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух высказал мнение по поводу перспектив России в мужском одиночном катании в следующем сезоне.

По мнению Авербуха, нужно будет дождаться, пока подрастут сегодняшние юниоры. «Их достаточно: и у Этери Тутберидзе есть замечательные ребята, и в проекте «Ледниковый период. Дети«. Понятно, что мы еще ждем, но то, что прыгают парни уже сейчас, это очень хорошо. Арсений Федотов — еще малыш, но уже очень хорош. Надо потерпеть. Я не исключаю, что у мальчиков будет такой же взлёт, как у девочек. Сейчас надо болеть за тех, кто есть».

Напомним, в этом сезоне российские одиночники выступили на международных соревнованиях неудачно: на чемпионате мира в Сайтаме в топ-6 попал лишь Михаил Коляда, Андрей Лазукин стал десятым.