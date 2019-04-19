Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о том, каким выдался прошедший сезон для фигуриста-одиночника Андрея Лазукина.

«Он дебютировал достойно, у него красивые прыжки, у него потрясающий тренер, профессор Алексей Мишин, который учит основательно. У него есть силы, сейчас он почувствовал в себе уверенность, какой-то опыт. Я думаю, он сможет конкурировать в следующем сезоне», — рассказал Авербух в интервью корреспондентам Nevasport.

Напомним, минувший сезон стал для Лазукина дебютным в составе сборной России: на чемпионате России он занял четвертое место и стал первым запасным команды. Из-за снятия с чемпионата мира Максима Ковтуна Андрей Лазукин выступил в Сайтаме и занял 10 место. На командном чемпионате мира в Фукуоке Лазукин стал пятым в короткой программе и восьмым в произвольной.