20 апреля в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night. Приблизительно в 21.30 пройдет один из главных боев вечера, поединок двух супертяжей: россиянин Сергей Павлович сразится с бразильцем Марсело Голмом.

Бой двух тяжелых бойцов, проигравших свои последние поединки, что может быть интереснее?

Да, первая схватка Павловича в UFC закончилась поражением. Причем разгромным — Павлович не справился с дебютом в промоушене. Тот бой на турнире Fight Night 141 против Алистара Оверима закончился для Павловича уже в первом раунде. Хотя россиянин и считался фаворитом, Оверим просто забил его в партере.

Всего 26-летний Павлович имеет 13 боев в карьере, из которых 12 он завершил победой. В девяти поединках он сделал это досрочно. Павлович большой любитель нокаутов — россиянин избегает возни в партере и старается вырубить оппонента в стойке.

Ему под стать бразилец Марсело Голм. За этим тяжеловесом также уверенные навыки работы в стойке. Голм ни разу в карьере не проигрывал досрочно. В послужном списке бразильца было шесть побед подряд из шести проведенных боев. В том числе Голм выиграл свой дебютный поединок UFC, разобравшись с Кристианом Коломбо. Но два следующих боя в промоушене не удались. Он их проиграл по очкам — Тимоти Джонсону и Арджану Буллару. Оба боя продолжались ровно 5 минут и завершились в третьем раунде.

Какие прогнозы на бой? Оба бойца хорошо мотивированы, поскольку проиграли последние бои и жаждут покончить с негативом. Учитывая, что сражаются супертяжи, велика вероятность нокаута. Шансы Павловича чуть выше: за ним более длинный послужной список боев, да и более качественные бойцовские навыки. Сбудутся прогнозы или нет — увидим уже завтра в «Юбилейном».