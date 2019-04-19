«Зенит» требует штрафных санкций для «Ростова», который до сих пор не заплатил петербуржцам за аренду Михи Мевли. По данным телеграм-канала «Мутко против», сине-бело-голубые требуют от РФС запретить команде Карпина регистрировать новых игроков.

История тянется с февраля. Именно тогда Мевлю отдали в аренду «Ростову» за 300 тыс евро. Никаких денег с тех пор «Зенит» так и не получил, из-за чего крайне расстроился и обратился к РФС.

Мевля должен был зимой перебраться в «Эмполи», однако по техническим причинам на две минуты было задержано оформление документов по трансферу. После долгих разбирательств переход был признан недействительным.

Мевля попал в «Зенит» в конце лета 2017 года, когда Роберто Манчини понадобился еще один центральный защитник. В текущем сезоне РПЛ словенец сыграл в шести матчах «Зенита». Футболист оказался не нужен Семаку после прихода в петербургский клуб Ярослава Ракицкого.